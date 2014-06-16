Доллар поднялся до 12 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 11,8000/12,0000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,3408/0,3466. Котировки по евро-гривне ушли вверх – 15,9770/16,2505.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3533/35 (пятница - 1,3568/70).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,7000/11,9000 грн/долл.против 11,8800/11,9300 грн/долл. на 12:00.