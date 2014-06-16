Здание НБУ в Донецке захватили неизвестные

Информацию об этом подтвердили «ОстроВу» в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

«Вооруженные люди зашли в здание НБУ по адресу Мира, 8. Они никого не впускают и никого не выпускают», - сообщили в милиции.

Читайте такжеТеррористы захватили главный офис компании Ахметова в Донецке - СМИ

В пресс-службе более детальной информацией о данном происшествии не располагают. «На место происшествия выехала оперативно-следственная группа для выяснения обстоятельств происшествия», - отметили в горуправлении милиции.