Здание НБУ в Донецке захватили неизвестные

13:05, 16 июня 2014
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Вооруженные неизвестные люди заняли здание Управления НБУ в Донецкой области сегодня. 

Здание НБУ в Донецке захвачено

Информацию об этом подтвердили «ОстроВу» в пресс-службе Донецкого городского управления милиции. 

«Вооруженные люди зашли в здание НБУ по адресу Мира, 8. Они никого не впускают и никого не выпускают», - сообщили в милиции. 

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В пресс-службе более детальной информацией о данном происшествии не располагают. «На место происшествия выехала оперативно-следственная группа для выяснения обстоятельств происшествия», - отметили в горуправлении милиции.

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