Здание НБУ в Донецке захватили неизвестные
13:05, 16 июня 2014Финансы
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Вооруженные неизвестные люди заняли здание Управления НБУ в Донецкой области сегодня.
Здание НБУ в Донецке захвачено
Информацию об этом подтвердили «ОстроВу» в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.
«Вооруженные люди зашли в здание НБУ по адресу Мира, 8. Они никого не впускают и никого не выпускают», - сообщили в милиции.
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В пресс-службе более детальной информацией о данном происшествии не располагают. «На место происшествия выехала оперативно-следственная группа для выяснения обстоятельств происшествия», - отметили в горуправлении милиции.
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