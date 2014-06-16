В Украине за четыре месяца экспорт товаров превысил импорт на $350,6 млн

Позитивное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-апреля 2014 года составило 350,6 млн долл., в то время, как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,191 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, за первые 4 месяца 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года экспорт товаров из Украины снизился на 7,3% - до 19,189 млрд долл., импорт - на 21,1%, до 18,838 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-марте 2014 года составил 1,02 (в январе-апреле 2013 г. – 0,87).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 201 страны мира.

Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в Египет на 42,1%, Польшу - на 18,5%, Германию - на 9%, Китай - на 6,9%, Италию - на 5,4% и Венгрию - на 1,1%. Одновременно сократился в Россию на 22,6%, Индию - на 10,2% и Турцию - на 7,7%.

На уменьшение экспорта на 1,5 млн долл. по сравнению с январем-апрелем 2013 г. существенно повлияло снижение поставок вагонов железнодорожных или трамвайных - на 529,5 млн долл. (на 83,7%), проката черных металлов - на 479,8 млн долл. (на 18,7%), труб из литейного чугуна и черных металлов - на 241,8 млн долл. (на 40,8%), удобрений минеральных или химических, азотных - на 240,6 млн долл. (на 46,6%), кокса и полукокса из каменного угля - на 77,9 млн долл. (на 42,3%).

Импорт, по сравнению с январем-апрелем 2013 года, уменьшился на 5,041 млрд долл. за счет уменьшения поставок легковых автомобилей - на 546,7 млн долл. (на 50,7%), проката черных металлов - на 210,3 млн долл. (на 40,6%), каменного угля - на 205 млн долл. (на 30,4%), автомобилей грузовых - на 178,2 млн долл. (на 71,3%), тракторов - на 97,6% млн долл. (на 43,3%), удобрений минеральных или химических, содержащих два или три питательных элемента - на 86,6 млн долл. (на 39,5%).

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Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам первого квартала 2014 года составил 50,5 млн долл., что в 53 раза меньше дефицита за аналогичный период прошлого года в 2,682 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года в 15,848 млрд долл.