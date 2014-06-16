Гривня укрепилась до 11,92 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/12,0000, к 12:00 сузился спрэд 11,9000/11,9200. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,8500/11,9200.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3408/0,3466, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3435/0,3445. К закрытию торгов цены понизились 0,34я9/0,3443. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,6430 (+0.2680).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3515/50. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 15,9770/16,2505, к 12:00 цены составили 16,0940/16,1250. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 16,0430/16,1415.