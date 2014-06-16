Финансовая система Донецкой и Луганской областей парализована из-за террористов

Финансовая система Донецкой и Луганской областей парализована из-за захвата террористами территориальных управлений Государственной казначейской службы, Министерства доходов и сборов Украины и Национального банка Украины, сообщили УНИАН в Департаменте внешних связей с общественностью и СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

«Сегодня, 16 июня, боевики так называемой Донецкой народной республики захватили в Донецке помещения Главного управления Государственной казначейской службы в Донецкой области, Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Донецкой области и Управления Национального банка Украины в Донецкой области. Таким образом, финансовая система области оказалась парализованной, – говорится в сообщении. – Из-за действий террористов в области приостановлена выплата пенсий, заработных плат в бюджетной сфере, поддержка угольных шахт. Кроме того, из-за боевых действий в Луганске приостановлена работа Луганского управления Государственной казначейской службы».

Читайте такжеНа Донбассе из-за захвата боевиками казначейства люди останутся без денег

Как отмечается, налоговые платежи донецких предприятий также не поступают в бюджет, возмещение НДС предприятиям региона невозможно.

«Нацбанк лишен возможности обеспечить систему электронных платежей и подкрепления наличностью банковских учреждений в Донецкой области. Руководители соответствующих государственных учреждений области и Донецкой облгосадминистрации пытаются урегулировать ситуацию», - подчеркнули в правительстве.

Читайте такжеТеррористы захватили главный офис компании Ахметова в Донецке - СМИ

Как сообщал УНИАН, с марта 2014 года в Донецкой и Луганской областях ведутся боевые действия украинских силовиков с российскими наемниками.

В мае работа финансовой системы Донбасса уже приостанавливалась на сутки в целом, однако в Славянске и Краматорске работа фискальных органов не возобновлялась, пенсии и соцвыплаты не выплачиваются.

По подсчетам правительства, в июне из-за действий боевиков государственный бюджет страны может недополучить 1 млрд грн.

14 и 15 июня госкомпания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, остановила работу двух газораспределительных станций в Луганской области из-за проведения антитеррористической операции.