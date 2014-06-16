Нацбанк временно отключил платежную систему на Донбассе

Национальный банк Украины в связи с захватом управления НБУ в Донецкой области временно отключил платежную систему и приостановил расчеты в Донецком регионе, сообщил журналистам глава НБУ Степан Кубив перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны.

«В Донецке, после захвата управления НБУ в Донецкой области в 12.20, в 12.30 была отключена платежная система. Основной мотив – сохранение жизней людей. Мы имеем четкую информацию, которую я сейчас доложу на СНБО. Все расчеты в Донецкой области приостановлены», - сказал Кубив.

Глава НБУ подчеркнул, что первоочередные меры при чрезвычайном положении - это обеспечение безопасности людей.

«Второе – эффективная работа по контролю проведения платежей. И третье, самое важное, это то, что мы на сегодняшний день можем контролировать систему проведения электронных платежей из Киева, через расчетный центр», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, Кабинет министров Украины сообщил о том, что финансовая система Донецкой и Луганской областей парализована из-за захвата террористами территориальных управлений Государственной казначейской службы, Министерства доходов и сборов Украины и Национального банка Украины.

Напомним, что с марта 2014 года в Донецкой и Луганской областях ведутся боевые действия украинских силовиков с российскими наемниками.

В мае работа финансовой системы Донбасса уже приостанавливалась на сутки в целом, однако в Славянске и Краматорске работа фискальных органов не возобновлялась, пенсии и соцвыплаты не выплачиваются.

По подсчетам правительства, в июне из-за действий боевиков государственный бюджет страны может недополучить 1 млрд грн.

14 и 15 июня госкомпания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, остановила работу двух газораспределительных станций в Луганской области из-за проведения антитеррористической операции.

