Нацбанк решил ликвидировать банк «Форум»

«Учитывая предложения Фонда гарантирования вкладов физических лиц об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Форум", руководствуясь требованиями действующего законодательства, правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Форум", - говорится в сообщении регулятора.

Также Нацбанк сообщил, что с подробной информацией о процедуре получения гражданами гарантированного возмещения средств по вкладам можно ознакомиться на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил Национальному банку Украины передать часть активов и пассивов проблемного банка «Форум» принимающему банку, а сам банк «Форум» ликвидировать.

7 банков выразили желание выкупить часть активов и пассивов проблемного банка. Этим банкам было предложено провести экспертную оценку активов и пассивов банка «Форум» и подать свои предложения. Единственный банк, сделавший это, предоставил фонду свои предложения 4 июня.

13 июня «Альфа-Банк» (Украина) подтвердил, что проводит оценку в проблемном банке «Форум», и заявил о готовности принять на себя обязательства перед вкладчиками финучреждения при принятии решения о покупке части его активов и пассивов.

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Форум» сроком на 3 месяца с 14 марта на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

12 мая Yernamio Consulting Ltd, кипрская дочерняя компания основного акционера банка «Форум» «Смарт-Холдинга», перечислила на специальный счет НБУ сумму в эквиваленте 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка «Форум».

Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.