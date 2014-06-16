Террористы разблокировали здания НБУ и Госказначейства в Донецке

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Сообщается, что в ходе переговоров мэра с представителями сепаратистов была достигнута договоренность о разблокировке зданий управления Национального банка и главного управления Государственного казначейства в Донецкой области. "Уже завтра эти структуры возобновят работу", - отмечается в сообщении.

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Движение транспорта по проспекту Мира восстановлено, общественный транспорт в данном направлении ходит беспрепятственно.

По состоянию на 17.00 обстановка в Донецке остается напряженной. От жителей города поступают сообщения о краже личного имущества (незаконное завладение личным автотраспортом), отмечают в мэрии.

Ранее здания управлений НБУ и казначейства в Донецке захватили боевики, оставив таким образом регион без зарплат и пенсий.