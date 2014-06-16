Глава налоговой рассказал, как перекрыть поток контрабанды из Крыма

Перекрыть поток контрабандной продукции из аннексированного Россией Крыма на материковую часть Украины можно путем обеспечения полноценного таможенного контроля на границе, заявил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

"На границе сейчас действуют пропускные пункты. Там нужно установить полноценный таможенный контроль", - сказал Билоус.

Он сообщил, что руководство фискальной службы на этой неделе примет решения по регулированию работы таможни на границе с Крымом.

"Есть информация, что оттуда идет контрабанда. Мы говорим и про нефтепродукты, и про алкоголь, и так далее. Она не подтверждена какими-то фактами, но я знаю, что так оно и есть. Про это говорит бизнес", - отметил Билоус.

Он также сообщил, что фискальная служба намерена перенести передвижные сканеры из Одессы на границу с Крымом для контроля за передвижением контрабанды.

"Что сейчас планируется сделать – это передвижные сканеры забрать из Одессы и поставить сюда. Но там нужна военная поддержка, потому что не все так просто", - отметил Билоус.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство финансов выразило обеспокоенность ростом потока товаров, которые поступает на территорию Украины из Крыма без уплаты налогов и сборов.

После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Автономной Республики Крым из состава Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.