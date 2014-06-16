МВФ понизил прогноз по росту экономики США до 2%

МВФ пересмотрел в сторону существенного снижения прогноз по росту экономики США в текущем году, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно новым оценкам, обнародованным МВФ сегодня в Вашингтоне, американская экономика должна вырасти за год на 2%. В апреле назывался гораздо более высокий показатель - 2,8%.

Прогноз роста на будущий год пока сохранен на уровне 3%. Однако в новых документах указано, что "потенциальный рост прогнозируется в среднем на уровне около 2% в течение ближайших нескольких лет", что "меньше исторических средних показателей".

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Ухудшение ситуации в нынешнем году Фонд связывает с целым рядом факторов, включая "суровую зиму", "жилищный рынок, который никак не может оправиться" после недавних потрясений, а также "ослабление внешнего спроса". Впрочем, он считает, что "замедление темпов" роста в начале года уже сменилось новым "подскоком" в экономической активности.

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Новые оценки обнародованы в связи с завершением очередного годового обзора американской экономики. МВФ отмечает, что этот обзор был сосредоточен на пяти темах: повышении роста производительности труда и охвата трудовых ресурсов; борьбе с нищетой; продолжении усилий по устойчивому снижению госдолга; "упорядоченном выходе из политики нулевых процентных ставок банковского кредита"; создании "более безопасной финансовой системы".