Налоговая обещает возмещать автоматически до 70-90% НДС

Глава Государственной фискальной службы рассчитывает увеличить возмещение налога на добавленную стоимость в автоматическом режиме до 70-90% с существующих на данный момент 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус на встрече руководства ведомства с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

"Я могу сказать, что нам поступает много критики о возмещении в автоматическом режиме. Хочу сказать, что за этот месяц почти 50% возвращается в автомате. Мы готовы приступить к пересмотру критериев автоматического возмещения и увеличить этот процент до 70-90%", - сказал Билоус.

Также он сообщил, что в июне служба рассчитывает возместить 4,5-5 млрд грн НДС, что примерно соответствует показателям апреля и мая текущего года.

"В апреле возмещение составило 4,2 млрд, в мае - 4,9 млрд. В этом месяце, я думаю, мы вернем порядка 4,5-5 млрд грн", - сообщил глава Государственной фискальной службы.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что за два месяца Кабмин возместил 11 млрд грн НДС. Объем возмещений НДС предпринимателям Украины в 1-м квартале текущего года составил 8,9 млрд грн.

10 апреля Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно устранения отдельных несогласованностей норм законодательства (№4645). В частности, закон предусматривает введение обязательного обнародования списка плательщиков НДС, которые получают возмещение из государственного бюджета Украины. По словам Яценюка, это “еще один шаг борьбы с коррупцией”. В этой связи Кабинет министров ввел практику ежемесячной публикации перечня предприятий, которые получают бюджетное возмещение платежей по НДС.

Справка УНИАН. Налоговый кодекс определяет ряд критериев, которым должно отвечать предприятие для получения права на возмещение НДС. В частности, это отсутствие задолженности по уплате налогов, заработная плата в 2,5 раза выше установленного законодательством минимального размера, экспортные операции должны составлять свыше 50% и т. п.