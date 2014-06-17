США и Европа готовят новые санкции против России
Серия санкций коснется энергетического, банковского и оборонного секторов экономики России.
США консультируются с европейскими союзниками по вопросу введения новых санкций в отношении России. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на помощника госсекретаря Викторию Нуланд, передает «Газета.Ru».
«Мы плодотворно сотрудничаем по вопросу о том, каким должен быть новый виток санкций и против кого он будет направлен», - заявила Нуланд.
Читайте такжеВ сенате США предлагают ввести новые санкции против РоссииПо ее словам, «сейчас ведется работа над серией санкций в энергетическом секторе, банковском секторе, в сфере обороны».
Читайте такжеНемецкие промышленники готовы поддержать новые санкции против РоссииКроме того, обвинив Россию в поддержке сторонников федерализации на юго-востоке Украины, она заявила, что «совершенно очевидно, что в последнюю неделю наблюдается серьезное ухудшение ситуации».
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