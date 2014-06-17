Аргентина проиграла тяжбу с инвесторами, но дефолт объявлять отказывается

Верховный суд США отклонил апелляцию Аргентины на решение, которое ее обязывает выплатить более $1,3 млрд кредиторам, пишут "Ведомости".

Эту сумму страна должна инвесторам, которые отказались от облигационных свопов после дефолта страны 2002 г. В ноябре 2013 г. американский суд более низкой инстанции отказал Аргентине в повторном слушании дела.

Читайте такжеСША и Европа готовят новые санкции против России Нынешнее решение Верховного суда дает право кредиторам подавать против Аргентины иски в суды США и добиваться раскрытия информации об имуществе аргентинского государства по всему миру и требовать его ареста.

Решение ВС вызвало обрушение фондового рынка Аргентины на 6% на открытии торгов. Президент Кристина Фернандес де Киршнер выступила с обращением к нации и сказала, что страна не может позволить себе выполнить решение суда и расплатиться с этими инвесторами, ситуацию она сравнила с вымогательством. Она заверила, что правительство хотело бы продолжить обсуждение проблемы и дефолта по реструктурированному долгу не объявит.

Читайте такжеСША выделяют Украине еще $48 млн помощиВ 2002 г. Аргентина объявила о дефолте по облигациям на сумму почти в $100 млрд. На тот момент это был крупнейший дефолт в мире. В 2005 г. страна договорилась о реструктуризации долгов с держателями примерно 93% гособлигаций. Тогда Аргентина обменяла старые бумаги на новые с дисконтом от 75% до 79% (по 25-29 центов $1). Группа инвесторов во главе с хедж-фондом Elliott Management Corp. отказалась от реструктуризации и начала судиться за возврат долгов по полной стоимости. После последнего решения ВС США Аргентине осталась возможность делать выплаты по другим долгам только при условии, что она в полном объеме рассчитается с инвесторами, которые не участвовали в реструктуризации. По данным The Wall Street Journal, решение суда непосредственно касается обязательств примерно на $1,5 млрд. Однако, учитывая возможность предъявления претензий со стороны других инвесторов-отказников, эта сумма может достичь в итоге $15 млрд.

Решение суда повышает риск того, что Аргентина во второй раз за 13 лет вынуждена будет объявить дефолт.