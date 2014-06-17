Российский рубль рухнул, несмотря на меры Центробанка

На торгах вторника, 17 июня, курс доллара расчетами tomorrow уже вырос на 25 коп., до 34,89 руб. Курс евро также растет на 25 коп., до 47,28 руб., согласно данным Московской биржи.

Падение курса рубля к мировым валютам обусловлено заявлениями Центробанка РФ по кредитной политике и негативными прогнозами в отношении российской экономики из-за ситуации в Украине.

Читайте такжеBloomberg: Путин мечтает о возрождении империи, а его союзники спонсируют боевиков в УкраинеНапомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики РФ до 0,5% с 1,3% по итогам прошлого года. Из-за геополитического фактора рост в России окажется на 1,7 процентного пункта меньше, чем если бы конфликта с Украиной не было, подсчитали экономисты ВБ. То есть, рост мог бы составить 2,2%.

Украинской экономике еще тяжелее: по прогнозу ВБ, она сократится на 5% в этом году после нулевого роста в 2013г. В 2015г. российский ВВП вырастет на 1,5%, а украинский - на 2,5%, прогнозирует ВБ. Прогнозы могут быть понижены, если геополитические волнения усилятся.

Читайте такжеСША и Европа готовят новые санкции против РоссииТакже Банк России с 17 июня "отпустил" рубль - сократил объем накопленных интервенций, приводящих к сдвигу бивалютного коридора на 5 коп., до $1 млрд с $1,5 млрд. Объем валютных интервенций, направленных на сглаживание волатильности обменного курса рубля, во внутренних диапазонах плавающего операционного интервала был также снижен на $100 млн.