Новинский отказался от покупки «БМ-Банка»

«Смарт-Холдинг» Вадима Новинского отказался от сделки по покупке у российского «Банка Москвы» 100% акций дочерней структуры банка в Украине - «БМ-Банка», сообщили УНИАН в пресс-службе холдинга со ссылкой на гендиректора «Смарт-Холдинга» Алексея Тимофеева.

«Мы от нее (сделки) отказались», - сказал Тимофеев, комментируя состояние сделки по покупке «БМ Банка». По его словам, причиной отказа является изменение ситуации на рынке страны. «Изначальная идея консолидации нескольких банков для создания крупного универсального банковского учреждения, которое будет работать на более-менее стабильном рынке, стала неактуальной. Как таковой банковский бизнес на сегодняшний день в Украине парализован. Выживают системные банки или нишевые», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, «Смарт-Холдинг» и российский «Банк Москвы» подписали рамочное соглашение о заключении договора купли-продажи 100% акций дочерней структуры банка в Украине - «БМ-Банка» в августе 2013 года.

«БМ Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

«Смарт-Холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе («Метинвест»), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром «Смарт-Холдинга» является Вадим Новинский.