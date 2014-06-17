Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка «Форум»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка «Форум» в соответствии с принятым 13 июня решением Национального банка Украины об отзыве банковских лицензий и ликвидации банка, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, ликвидация банка будет проводиться с отчуждением в процессе ликвидации его активов и обязательств в пользу принимающего банка.

Фонд назначил уполномоченным лицом по ликвидации банка Наталью Соловьеву на срок с 16 июня 2014 года по 16 июня 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил Национальному банку Украины передать часть активов и пассивов проблемного банка «Форум» принимающему банку, а сам банк «Форум» ликвидировать.

7 банков выразили желание выкупить часть активов и пассивов проблемного банка. Этим банкам было предложено провести экспертную оценку активов и пассивов банка «Форум» и подать свои предложения. Единственный банк, сделавший это, предоставил фонду свои предложения 4 июня.

13 июня «Альфа-Банк» (Украина) подтвердил, что проводит оценку в проблемном банке «Форум», и заявил о готовности принять на себя обязательства перед вкладчиками финучреждения при принятии решения о покупке части его активов и пассивов.

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Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Форум» сроком на 3 месяца с 14 марта на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

12 мая Yernamio Consulting Ltd, кипрская дочерняя компания основного акционера банка «Форум» «Смарт-Холдинга», перечислила на специальный счет НБУ сумму в эквиваленте 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка «Форум».

Банк «Форум» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.