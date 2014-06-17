НБУ в Донецке остается под контролем боевиков. Захватили оружие инкассаторов и машины - СМИ

Боевики ДНР разграбили оружейную комнату с оружием инкассаторов Управления НБУ в Донецкой области, а также угнали инкассаторские машины.

Об этом "ОстроВу" стало известно из собственных источников.

"Боевики ДНР вывезли из оружейной комнаты областного Нацбанка оружие инкассаторов и инкассаторские машины", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, также есть неподтвержденная информация и о вывозе значительного количества наличности (в Управлении Нацбанка хранятся деньги коммерческих банков).

По словам источника, здание НБУ остается под контролем ДНР, несмотря на заявления мэра А.Лукьянченко о его освобождении.

Сейчас там проходит совещание с участием представителей ДНР.

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Как сообщал УНИАН, вчера вооруженные неизвестные люди заняли здание Управления НБУ в Донецкой области.

«Вооруженные люди зашли в здание НБУ по адресу Мира, 8. Они никого не впускают и никого не выпускают», - сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

Под вечер сайт донецкого городского председателя Александра Лукьянченко сообщили, что Управления НБУ и Госказначейства в Донецке должны возобновить работу 17 июня.

Сообщалось, что в ходе переговоров мэра с представителями сепаратистов была достигнута договоренность о разблокировке зданий управления Национального банка и главного управления Государственного казначейства в Донецкой области. "Уже завтра эти структуры возобновят работу", - отмечали сообщении.



