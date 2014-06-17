Евросоюз выделил Украине 500 млн евро помощи

Европейская комиссия от имени ЕС выделила Украине 500 млн евро.

Как сообщили агентству УНИАН в ЕК во вторник, это – первый кредитный транш новой программы макрофинансовой помощи для страны (MFA II).

Эти средства были выделены после того, как Украина получила 100 млн евро, предоставленные соответственно по предварительно согласованной программе макрофинансовой помощи (MFA I) 20 мая.

Цель обеих программ – поддержать Украину экономически и финансово в сложный период ее развития.

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Комментируя этот факт, вице-президент Европейской комиссии по экономическим и монетарным делам Олли Рен сказал: «Европейский Союз предоставляет важную помощь усилиям Украины в решении ее главных экономических проблем. Сегодняшний транш - это следующее конкретное проявление европейской солидарности с украинским народом».

Общая поддержка Украины Евросоюзом в рамках макрофинансовой помощи составляет 1,61 млрд евро. После выделения сегодняшнего транша остается выделить еще 1,01 млрд евро. Эта поддержка является частью более широкого пакета помощи Украине, о котором Европейская комиссия объявила 5 марта, а лидеры ЕС поддержали во время саммита Евросоюза, состоявшегося на следующий день, 6 марта.