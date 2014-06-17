Минфин предлагает снизить стоимость акцизных марок на 500 млн грн в год

Об этом говорится в письме министра главе Государственной фискальной службы Украины Игорю Билоусу.

«В ходе совета, который прошел 12 мая 2014 года в Министерстве финансов Украины при участии директора государственного предприятия «Полиграфкомбинат «Украина», было определено, что на сегодня есть все основания для снижения стоимости марки акцизного налога в годовом измерении на 496,8 млн грн», - сказано в письме.

По словам министра, эта экономия может быть достигнута путем изъятия графического защитного элемента (QR-kod), который не выполняет функцию защиты и не имеет реальных перспектив для его практического внедрения в будущем, что позволит сэкономить 300 млн грн, а проведение открытого тендера относительно закупок фольги горячего тиснения, используемой при производстве марок, позволит снизить ее стоимость на 75%, что сэкономит еще 155,6 млн грн.

Кроме того, он предложил установить размер фольги горячего тиснения на марке акцизного налога для алкогольной продукции аналогично размеру марки для табачных изделий (экономия 41,2 млн грн).

Шлапак отметил, что введение с 1 сентября 2013 года действующих образцов акцизных марок было призвано повысить эффективность борьбы с нелегальным оборотом алкоголя и табачных изделий, но эту функцию они не выполнили.

Так, в 2013 году теневой оборот этих товаров составил около 40% рынка, из-за чего государственный бюджет недополучил более 2,3 млрд грн. При этом, введение этого образца марок привело к их удорожанию – марка акцизного налога для алкогольных напитков подорожали с 0,103 грн до 0,27 грн, тля табачных изделий с 0,055 до 0,142 грн, что вызвало дополнительное давление на производителей этих товаров и, соответственно, потребителей, сообщил Шлапак.

По его данным, производители и потребители вынуждены дополнительно платить 515 млн грн, из которых 348 млн грн приходится на табачные изделия и 167 млн грн на алкогольные напитки.

Как сообщал УНИАН, 25 марта новоизбранный премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что использование акцизной марки как средства учета подакцизных товаров является малоэффективным и вместо нее следует ввести электронный учет подакцизных товаров.

8 апреля первый заместитель министра доходов и сборов, курирующий налоговую политику, Игорь Билоус сообщил, что электронная акцизная марка может быть введена в Украине во втором полугодии 2014 года.

Эксперты отмечали, что введение электронных акцизных марок позволит отслеживать движения продукта от производителя к оптовому складу, иметь информацию о месте, дате производства, даже смене и оборудовании, на котором продукт произведен, а собственники технологии готовы передать эту технологию государству бесплатно.

При этом, международные компании-производители в Украине уже внедряют эту систему на свои упаковки, которая сейчас действует параллельно с бумажными акцизными марками.

В начале марта Кабинет министров принял решение о ликвидации Министерства доходов и сборов и формирование отдельных налоговых и таможенных органов с подчинением их Министерству финансов. В то же время, в начале июня Кабмин опубликовал постановление о создании Государственной фискальной службы, которая должна объединить налоговую, таможню и финансовую милицию. Главой службы был назначен действующий первый заместитель министра доходов и сборов Игорь Билоус, а его первым заместителем - заместитель министра доходов и сборов, курирующий службу финансовых расследований, Владимир Хоменко. Заместителем главы Госфинслужбы Кабмин назначил Анатолия Макаренко, ранее возглавлявшего Государственную таможенную службу.