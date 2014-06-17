Еврокомиссар: миллиарды для Греции - ничто по сравнению с потребностями Украины

По мнению еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера, который выступает посредником от ЕС в газовых переговорах между Киевом и Москвой, для оздоровления украинской экономики нужны миллиарды евро.

Для этого, по словам еврокомиссара, нужно участие налогоплательщиков и избирателей ЕС, Еврокомиссии, а также США, Канады, Международного валютного фонда и других.

Об этом Эттингер сказал в понедельник, 16 июня, в Братиславе, пишет Немецкая волна со ссылкой на агентство AFP.

По сравнению с объемом финансовой помощи, которая нужна украинской экономике, выплаты в рамках поддержки Греции чрезвычайно малы, заметил Эттингер. Однако не помочь Украине - будет означать гражданскую войну, раскол страны с 45-миллионным населением и в итоге обойдется несравнимо дороже, прибавил еврокомиссар.

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Как отмечается, чтобы предотвратить государственное банкротство Греции, Афинам предоставили наибольший в истории еврозоны пакет финансовой помощи в общем объеме около 240 миллиардов евро.

Сообщалось, что в понедельник, 16 июня, "Газпром" перевел Украину на режим предоплаты за поставки газа. Прекращению газовых поставок из России предшествовали девять раундов переговоров между Киевом и Москвой, в которых стороны так и не смогли достичь согласия относительно цены и других контрактных условий.