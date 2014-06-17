Межбанк закрылся долларом по 11,97 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/12,0000, к 12:00 сузился спрэд 11,9100/11,9800. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,9200/11,9700.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3390/0,3448, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3419/0,3443. К закрытию торгов цены поднялись 0,3424/0,3451. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,7610 (+0.1255).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3555/85. Рынок евро-гривна открылся котировками – 15,9995/16,2720, к 12:00 цены составили 16,1645/16,2635. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 16,1700/16,2415.