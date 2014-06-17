Visa снова заговорила об уходе из России

Международная платежная система Visa считает требование об обеспечительном взносе, содержащееся в законе о национальной платежной системе, неприемлемым, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Читайте такжеРоссия согласилась выполнить все условия Visa и MasterCard - CМИ«Мы ценим гибкость правительства в этом вопросе и продолжаем видеть серьезный потенциал развития российского рынка безналичных платежей», - уточнили в компании. Но, несмотря на такую позицию, компания не исключает ухода с российского рынка. По мнению Visa, поправки об обеспечительном взносе не дают уверенности, необходимой для оказания услуг в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и MasterCard ищут партнеров, чтобы организовать внутрироссийский процессинг, поскольку самостоятельная организация такой работы несет для компаний слишком высокие издержки.

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