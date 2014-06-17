Шеремета рассказал, при каких условиях в Украине возможно экономическое чудо

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Павел Шеремета в ходе форума по экономическому развитию.

Министр напомнил, что согласно прогнозам Минэкономразвития, в текущем году ожидается падение ВВП Украины на 3%, но уже в следующем году экономика покажет рост на 1,7%, а в следующие 2 года – на 3,5-3,6%.

«3,5% - это не очень быстро. Нам нужно расти в три раза быстрее, чтобы выйти на нормальную траекторию», - сказал Шеремета и подчеркнул, что только при таком условии Украина сможет догнать развитые страны.

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Министр также отметил, что экономическое чудо в Украине возможно только в случае изменений и имен в коридорах власти, и существующих процессов. «Надо менять видение. Надо менять не только чиновников, но и процессы во власти», - добавил он.

Шеремета напомнил, что два месяца назад при министерстве сформирована рабочая группа, которая разрабатывает стратегию развития до 2020 года при участии советников международных финансовых организаций и правительств европейских государств. «Мы не хотим ограничиваться двумя-тремя отраслями. Готовим 10-12 отраслей, и по этим отраслям будем рассматривать 10-12 перспективных проектов», - сказал он.

Присутствующий на форуме глава правления государственного «Ощадбанка» Андрей Пышный выразил уверенность, что Украину ждет экономическое чудо, потому что другой альтернативы нет. «У нас с вами есть тайное оружие - полное отсутствие альтернативы. Поэтому экономическое чудо будет, я в этом уверен», - сказал он.

По мнению банкира, у Европейского Союза также нет другой альтернативы, кроме как оказать поддержку Украине. «Наилучшие санкции, которые можно применить к Российской Федерации – это прямая помощь Украине», - добавил Пышный.

Среди отраслей, которые станут драйверами экономического роста Украины, банкир выделил энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство за счет внедрения энергосберегающих технологий и развития инфраструктурных проектов при содействии международных финансовых организаций, а также военную промышленность, продовольственный комплекс и информационные технологии.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5% при ускорении инфляции до 16%, но ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в 2015 году.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, и также прогнозирует, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% при инфляции 14,4% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем. В то же время в ЕБРР отмечают, что в 2015 году в экономике Украины будут заметны признаки стагнации, но, несмотря на это, экономика выстоит.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. В то же время, как заявлял министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета в мае текущего года, правительство может пересмотреть свой прогноз в связи с продолжающейся нестабильной ситуацией на юго-востоке страны.

По данным Госстата, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.