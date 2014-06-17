Прокуратура открыла дела по захвату казначейства, НБУ и Миндоходов в Донецке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, производство отрыто по ст. 341 Уголовного кодекса Украины (захват государственных или общественных зданий).

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В ведомстве напомнили, что 16 июня 50 вооруженных боевиков ворвались в здание Главного управления Государственной казначейской службы в Донецкой области, заявив о подчинении госфинучреждения террористам.

Аналогичные действия были совершены в Главном управлении Министерства доходов и сборов в Донецкой области и в Управлении Национального банка Украины в Донецкой области.

"Блокирование террористами деятельности казначейства парализует все социальные выплаты в регионе и может привести к тому, что пенсионеры и все льготные категории жителей Донецкой области останутся без гарантированных государством выплат. Такие действия недопустимы и требуют от всех правоохранительных органов принципиальной позиции в противодействии нарушений конституционных прав граждан, - отметил прокурор Донецкой области Николай Франтовский.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Донецке вооруженные люди захватили здания управлений Национального банка Украины, Госказначейства и Миндоходов.

Позже мэр Донецка Александр Лукьянченко сообщил об освобождении зданий.

В настоящее время на территории Донецкой области проходит активная фаза антитеррористической операции.