«ПриватБанк» призвал украинские банки списать кредиты погибшим в АТО военным

«ПриватБанк» обратился ко всем украинским банкирам с инициативой списать задолженности по кредитам для всех украинских военных, погибших в ходе проведения АТО на востоке страны.

Как сообщила пресс-служба банка, такой порядок уже действует в «ПриватБанке» для клиентов – военнослужащих и мобилизованных в части Национальной гвардии.

«Мы сохраним светлую память о героях, которые отдали жизни за будущее страны, и сделаем всё возможное, чтобы помочь тем, кто не дождался отцов и сыновей с войны. Списание задолженностей по кредитам погибших воинов станет хорошей поддержкой их семьям», - говорится в обращении ПриватБанка.

Согласно сообщению, «ПриватБанк» спишет задолженность погибших военных, задействованных в АТО.

«На сегодняшний день "ПриватБанком" в рамках гражданской инициативы уже списаны задолженности по кредитам погибших участников АТО на общую сумму более 134 тыс. грн», - отмечается в сообщении.

Читайте также"ПриватБанк" будет добавлять украинцам 5% к зарплате, потраченной на покупки в магазинах

Как сообщал УНИАН, в настоящее время на территории Донецкой и Луганской областей проходит активная фаза антитеррористической операции.

14 июня, около 1.10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

В тот же день в Мариуполе в результате обстрела колонны транспорта трое пограничников погибли и четверо получили ранение. Колонна попала под обстрел из автоматов и гранатомета на окраине города, вблизи завода "Азовсталь".