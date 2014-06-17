Подписание экономической части Соглашения с ЕС потребует немедленных реформ – Пятницкий

Подписание экономической части Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом потребует немедленного проведения реформ в нашей стране.

Об этом заявил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий в ходе встречи с президентом Американо-Украинского делового совета Морганом Вильямсом, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Подготовка к подписанию экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС требует немедленного проведения реформ в Украине», - сказал Пятницкий, которого цитирует пресс-служба.

«Мы заинтересованы, чтобы реформирование проводилось быстрее», - добавил он.

По его словам, основным на сегодня является реформирование законодательной базы и приспособление ее к стандартам ЕС. При этом Украина не может просто скопировать европейские законы, поскольку отечественные органы власти, налоговая система имеют свою специфику.

Также эксперт считает, что со вступлением на должность нового президента Украины, наша страна будет держать курс на модернизацию экономики, а среди первоочередных заданий правительства останутся развитие экспорта, его переориентация на западные страны и постепенный переход на европейские стандарты.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до тех пор, когда в Украине будет избран новый президент. Подписание экономической части соглашения об ассоциации, включающей договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли, запланировано на 27 июня.

Ранее министр экономразвития Павел Шеремета заявлял, что стимулирование отечественного экспорта является одним из приоритетных направлений работы украинского правительства.