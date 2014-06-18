Дефицит внешней торговли Японии уже два года остается в "красной зоне"

Дефицит внешней торговли Японии в мае текущего финансового года (начался 1 апреля 2014 года) составил 909 миллиардов иен (8,92 миллиарда долларов), передает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство финансов страны.

Показатель внешнеторгового дефицита Японии находится в так называемой "красной зоне" уже 23 месяц подряд. В то же время, он снизился по сравнению с маем 2013/14 финансового года на 8,3%.

Читайте такжеЦенробанк Японии будет расширять денежную базу на более $500 млрд в годИмпорт составил 6,52 триллиона иен (63,96 миллиарда долларов), что на 3,6% ниже аналогичного показателя за прошлый фингод. Падение импорта было обеспечено за счет роста цен на нефть и сжиженный газ, потребности в котором резко возросли в Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1" и остановки почти всех атомных реакторов в стране, а также на фоне повышения потребительского налога с 5% до 8%.

Читайте такжеИнфляция в Японии достигла рекорда за 23 годаЭкспорт в мае текущего финансового года сократился на 2,7% - до 5,61 триллиона иен (55,03 миллиарда долларов).

По итогам финансового 2013/2014 года Япония зафиксировала рекордный дефицит внешней торговли в размере 13,75 триллиона иен (134,3 миллиарда долларов). Тогда внешнеторговый баланс оказался в минусе за счет роста импорта, прежде всего энергетического сырья, в сочетании с падением курса иены к основным мировым валютам. Это стало самым крупным показателем для финансового года с 1979 года, когда в стране стали вести подобную статистику в ее нынешнем виде.

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