Мэр Донецка уверяет, что работа Миндоходов в области стабилизирована

Местным властям Донецка удалось стабилизировать работу главного управления Министерства доходов и сборов в Донецкой области, а также достичь договоренности об освобождении здания Национального банка Украины и главного управления Государственного казначейства Украины, сообщается на сайте городского главы Донецка Александра Лукьянченко.

«Удалось стабилизировать работу главного управления Министерства доходов в Донецкой области, а также достичь договоренности об освобождении здания Национального банка Украины в Донецкой области и главного управления Государственного казначейства Украины в Донецкой области», - говорится в сообщении.

В то же время, сообщается, что система платежей и расчетов в регионе по решению Национального банка Украины остается выключенной.

Также сторонники ДНР продолжают находиться в здании прокуратуры Донецка, где, по имеющимся данным, силой удерживается корреспондент интернет-издания «Ура-Информ. Донбасс». Работа городской прокуратуры Донецка осуществляется в отдаленном доступе.

Помимо этого, обеспокоенность местных властей вызывают факты незаконного завладения транспортными средствами. По информации Донецкого городского управления ГУМВД, 17 июня вооруженные сторонники ДНР незаконно завладели 7 транспортными средствами предприятия «Альтком» и 2 служебными автомобилями СТО «Фольксваген».

Местные власти Донецка обращаются к жителям с просьбой быть внимательными и крайне осторожными, не подвергать себя опасности, не вступать в конфликты и ограничить пребывание в районе захваченных зданий.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Донецке вооруженные люди захватили здания управлений Национального банка Украины, Госказначейства и Миндоходов.

По фактам захватов террористами в Донецке зданий Госказначейства, НБУ и Министерства доходов и сборов открыты уголовные производства.

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В настоящее время на территории Донецкой области проходит активная фаза антитеррористической операции.

