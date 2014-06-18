Межбанк вновь открылся долларом по 12 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 11,8500/12,0000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне составили – 16,0460/16,2515 грн/евро.

Цены на российскую валюту установились на уровне – 0,3403/0,3446 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3544/46 (вторник - 1,3562/64).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/12,0000, к 12:00 сузился спрэд 11,9100/11,9800. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,9200/11,9700.

