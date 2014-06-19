Узнай, почему инвесторы выбирают ПАММ-СЧЕТА от ИнстаФорекс!

Опыт ПАММ-торговли на международном валютном рынке клиента компании ИнстаФорекс





Совсем недавно меня заинтересовала возможность заработка на валютном рынке Форекс, где миллионы людей по всему миру получают прибыль, покупая и продавая валюту. Я стал изучать Форекс, принципы работы на нем и опыт успешных трейдеров. Цель моя была проста — заработать деньги. Однако чем больше я узнавал о нюансах трейдинга на Форекс, тем становился дальше и дальше от своей цели — заработка денег, потому что цена успешной торговли на рынке Форекс, как и в любом другом деле, — это время. Время, которое будет потрачено на поиски наиболее подходящих валютных пар, на пробы той или иной торговой стратегии, на анализ трендов, т.е. на обучение, изучение и получение опыта. По моим примерным оценкам, мне необходимо было ежедневно тратить от часа до двух чистого времени, чтобы добиться положительных результатов в первую пару месяцев. Мне такая цена успеха показалась слишком высокой, так как я занят на основной работе и бросать ее не собираюсь. Я уже было распрощался с идеей покорения Форекс-Олимпа, как наткнулся на такой сервис Форекс-трейдинга — ПАММ-счет, или ПАММ-система. Так вот, ПАММ-система идеально мне подошла. Суть ее заключается в том, что инвестор с помощью открытого рейтинга трейдеров выбирает наиболее успешного управляющего и вкладывает средства в его торговлю, получая часть его прибыли. Потратив каких-то пару часов на доскональный анализ рейтинга трейдеров, я выбрал для себя двух, чей потенциал, опыт и надежность показались мне наиболее привлекательными и внушающим доверие. Вложив одинаковую сумму в торговлю каждого из них, я на время забыл о своем новом увлечении — рынке Форекс. Я ходил на работу, отдыхал с друзьями и семьей, смотрел телевизор и читал в интернете новости. Однако через неделю я решил проверить свои инвестиции. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что оба трейдера закрыли свои торговые позиции, зафиксировав хорошую прибыль, часть которой по праву полагалась мне. Так за неделю безделья на рынке Форекс я заработал 43% от первоначальных инвестиций в два ПАММ-счета двух управляющих. Мне понравилось так «торговать», и я, не задумываясь, стал вкладывать в торговлю этих двух трейдеров, а теперь нашел еще троих, на которых пробую заработать.

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Крылов Алексей

Клиент компании ИнстаФорекс

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