S&P понизило рейтинг Аргентины до ССС-, прогноз "негативный"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный рейтинг Аргентины по обязательствам, номинированным в иностранной валюте, до "CCC-" с "CCC+" с "негативным" прогнозом, сообщают Вести.Экономика.

Рейтинговое агентство отметило, что 30 июня Аргентина должна выплатить держателям облигаций $225 млн и еще десятки миллионов долларов по процентным ставкам в сентябре и декабре, что, по мнению S&P, повышает вероятность дефолта.

“Несмотря на то, что нет никакой определенности, на наш взгляд, страна неизбежно столкнется с дефолтом или проблемой выплаты долга, номинированного в иностранной валюте, при отсутствии благоприятных значительных изменений”, - говорится в отчете рейтингового агентства.

S&P уточнило, что может пересмотреть прогноз по долгосрочному рейтингу в сторону стабильного, если снизится угроза, связанная с проблемой обслуживания долга, наряду с мерами по увеличению внешней ликвидности для погашения долга в рассрочку в следующем году.

Агентство подчеркнуло, что новый рейтинг отражает решение Верховного суда США, отклонившего апелляцию Аргентины на решение, согласно которому страна должна выплатить кредиторам более $1,3 млрд.Именно эту сумму Аргентина должна тем инвесторам, которые в 2002 г. после дефолта латиноамериканской страны отказались заключать своп-соглашения по облигациям.

Среди инвесторов в основном хедж-фонды, что, впрочем, неудивительно, ведь у хедж-фондов есть специальное направление, которое вкладывает в крайне рисковые активы в надежде получить хорошую доходность.



