Заблокированы $1,34 млрд средств офшорных компаний, связанных с Януковичем

Служба финансового мониторинга Украины в течение трех месяцев выявили 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,34 млрд долл., сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Сегодня утром я получил доклад финансовой разведки относительно трехмесячной работы, которая проводилась в закрытом режиме. Служба финмониторинга выявила 42 компании-нерезидента, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, Белизе, Сейшелах, Великобритании, которые напрямую связаны с Виктором Януковичем и его ближайшем окружением, – сказал премьер. - Эти компании с 2010 по 2013 года по счетам, открытым в банках одной из соседних стран, в целом перечислили сумму в размере 16 млрд грн. Вместе с финансовыми разведками США, Великобритании, Латвии, Кипра и Панамы нами выявлены все офшорные компании и найдены все фамилии чиновников и уполномоченных ими лиц на управления компаниями и этими средствами. Кроме того, Государственная служба финмониторинга заблокировала средства на счетах 19 компаний-нерезидентов. Общая сумма заблокированных средств – 1,34 млрд долл. США. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру. Решением суда подтвержден арест средств».

По словам Яценюка, значительная часть денег через офшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины.

«И Украина на украденные средства платила до 19% годовых дохода», - сообщил глава правительства.

Он обратился к Генпрокуратуре, СБУ и судам с просьбой ускорить рассмотрение дела и вернуть деньги в государственный бюджет. «Мы нашли 1,34 млрд долл. Ваша задача, как прокурорской и правоохранительной системы, арестованные средства официально вернуть в государственный бюджет. Речь идет о миллиардах долларов, которые арестованы и находятся на счетах. У нас есть все доказательства того, что это украденные средства – это средства украинцев. Мы рассчитываем на завершение судебного процесса и активную роль органов прокуратуры на завершение расследование и возвращения средств в собственность Украины», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что на выявление средств потрачено 3 месяца активной работы.

«Я хочу выразить отдельную благодарность госслужбе финмониторинга, которая вместе с западными партнерами установила каждую компанию и нашла неимоверную сумму средств, украденную из бюджета страны. Эта работа продолжается. И надеюсь, другие органы будут работать так же, как наша финразведка», - подчеркнул Яценюк.