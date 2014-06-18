Нацбанк оценивает потери украинских банков в Крыму в 22 млрд гривень

Национальный банк оценивает потери украинских банков в результате аннексии Крыма Россией в 22 млрд грн, сообщил в ходе выступления в Верховной Раде глава Национального банка Украины Степан Кубив.

«Мы понимаем, то, что мы получили в Крыму, для банковской системы Украины было значительным ударом, который повлиял на деятельность банковской системы, платежеспособность и ликвидность банков. В Крыму сумма, которая повлияла на ликвидность и активы банков, составила 22 млрд грн», - сказал он.

Глава НБУ также отметил, что в Крыму также работали представительства 53 банков, 22 балансовых филиала банков, 1020 безбалансовых отделений.

Кубив подчеркнул, что вместе с тем «Ощадбанк», который имеет в Крыму около 300 отделений, и «ПриватБанк», имеющий более 330 отделений, обеспечивали до последнего все социальные выплаты и возврат депозитов в Крыму.

«До того времени, пока не была приостановлена их деятельность со стороны российских террористов, которые захватили территориальное отделение Национального банка Украины», отметил он.

Читайте также«Ощадбанк» оценивает свои убытки от аннексии Крыма в 9 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

Центробанк РФ с 21 апреля запретил деятельность в Крыму структурных подразделений «ПриватБанка», «ВиЭйБи Банка», банков «Киевская Русь» и «Имэксбанк», а также с 26 мая - «Ощадбанка», «Марфин Банка», «Укрсоцбанка», «УкрСиббанка», «Дельта Банка», «Городского коммерческого банка», банка «Форум», «Автокразбанка» и «Платинум Банка».

Напомним, что 6 мая Национальный банк Украины запретил всем украинским банкам осуществлять деятельность в Крыму до окончания российской оккупации.