НБУ возобновил расчеты на Донбассе с помощью резервной площадки в Киеве

Национальный банк Украины возобновил осуществление расчетов на Донбассе с помощью созданной за один день резервной площадки в Киеве.

Об этом в ходе выступления в Верховной Раде заявил глава НБУ Степан Кубив.

«За ночь нам удалось сделать резервную площадку, которая бы продолжила расчеты, выплаты социальные пенсий, стипендий, расчеты клиентов, и самое главное - пополнение нашего бюджета», - заявил Кубив.

По его словам, в течении одного дня в Киев, согласно принятому накануне совместному решению НБУ, Кабинета министров и президента, были перенесены региональное отделение Расчетной палаты, 11 банков-юридических лиц, 10 балансовых филиалов, 1576 отделений финучреждений.

Глава Нацбанка сообщил также, что в связи с действиями российских террористов в последнее время очень сложно было проводить банковские расчеты.

«Последний случай, который был позавчера, - это захват областного территориального управления НБУ в Донецке, куда вторглись люди с автоматами, где всех работников положили на пол, забрали все средства связи и под дулом автомата заставляли писать заявления об увольнении», - напомнил он.

Кубив отметил, что речь идет об огромном объеме финансовых ресурсов, которые в Донецкой и Луганской областях составляют более 100 млрд грн активов, включая депозитную базу и обязательства на текущих счетах в сумме более 76 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 50 вооруженных боевиков ворвались в здание Главного управления Государственной казначейской службы в Донецкой области, заявив о подчинении госфинучреждения террористам.

Аналогичные действия были совершены в Главном управлении Министерства доходов и сборов в Донецкой области и в Управлении Национального банка Украины в Донецкой области.

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В связи с этими событиями Национальный банк Украины в Донецкой области временно отключил платежную систему и приостановил расчеты в регионе.

Позже мэр Донецка Александр Лукьянченко сообщил об освобождении зданий.

В мае работа финансовой системы Донбасса уже приостанавливалась на сутки в целом, однако в Славянске и Краматорске работа фискальных органов не возобновлялась, пенсии и соцвыплаты не выплачиваются.

По подсчетам правительства, в июне из-за действий боевиков государственный бюджет страны может недополучить 1 млрд грн.