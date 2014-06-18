Гонтарева покинула пост главы набсовета банка «Авангард»

Банк "Авангард" 17 июня прекратил полномочия главы наблюдательного совета Валерии Гонтаревой, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Гонтарева занимала указанную должность с сентября 2013 года и уволилась по по собственному желанию.

По неофициальным данным, кандидатура Гонтаревой рассматривается в качестве нового главы Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU), председателем совета директоров которой является Валерия Гонтарева, завершила сделку по покупке банка «Авангард», получив согласование Национального банка Украины. Банк «Авангард» был зарегистрирован и получил банковскую лицензию НБУ 12 июля 2013 года.

