В «Старокиевский банк» ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решением от 17 июня 2014 года ввел временную администрацию в "Старокиевский банк" на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, временная администрация введена в банк сроком на три месяца до 18 сентября 2014 года. Фонд назначил временным администратором банка Любовь Пантину.

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Напомним, Фонд гарантирования 30 мая ввел временную администрацию в «АвтоКразБанк», 29 мая - в «Захидинкомбанк», 26 мая - в «Пивденкомбанк», 22 мая - в «Промэкономбанк», 24 апреля - в «Интербанк», 14 марта - в банки «Форум» и «Меркурий», 3 марта - в «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», 17 января - в банк «Даниэль».

Таким образом, "Старокиевский банк" стал одиннадцатым банком, в котором с начала текущего года введена временная администрация.

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По информации фонда, в период временной администрации вкладчики банка могут получить средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам, с процентами на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

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В то же время, в фонде подчеркнули, что подача заявлений на выплату средств до начала и в период работы временной администрации законодательством не предусмотрена, выплата средств будет осуществляться по спискам вкладчиков, которые формирует уполномоченное лицо Фонда гарантирования.

Справка УНИАН. «Старокиевский банк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений по размеру активов. На 1 апреля 2014 года его акционерами являлись компании "СВМ Лтд." (21,75%), "Компрайс" (20,85%) и "Комтех" (24,13%), "СК "МД-Гарант" (21,07%).