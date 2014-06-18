Порошенко предлагает заменить Кубива на Гонтареву

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде уволить Степана Кубива с поста главы Национального банка.

Проект соответствующего постановления № 4112а зарегистрирован в Верховной Раде.

Кроме того, президент предлагает назначить Валерию Гонтареву на пост главы Национального банка. Проект соответствующего постановления №4114а зарегистрирован в Верховной Раде. Время рассмотрения проекта парламентом пока неизвестно.

Справка УНИАН. Валерия Гонтарева является основателем группы «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) и председателем совета директоров компании. Работает в финансовой сфере более двадцати лет.

Глава НБУ назначается Верховной Радой Украины по представлению президента.

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