США выделят Украине $10 млн на борьбу с коррупцией

Руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) доктор Раджив Шах сообщил, что Соединенные Штаты Америки окажут Украине дополнительную помощь в размере 10 млн долларов, которая в основном предназначена для поддержки мероприятий в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщили УНИАН в Отделе прессы, образования и культуры Посольства США в Украине, об этом Шах сказал во время своего выступления перед студентами, преподавателями, активистами гражданского общества и представителями власти в Киевском национальном экономическом университете.

«По всему свету мы видим, как коррупция подавляет мечты людей и ограничивает их возможности», - отметил руководитель USAID.

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«Путем тесного сотрудничества с нашими партнерами, направленного на повышение прозрачности, мы сможем помочь Украине раскрыть ее потенциал для экономического роста на широкой общественной базе, пользу от которого получат многие будущие поколения», - сказал Шах.

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В сообщении напоминается, что во время визита в Украину Шах посетит Киев и Одессу, где встретится с украинскими высокопоставленными должностными лицами, в частности с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Руководитель USAID будет обсуждать с украинскими должностными лицами вопросы привлечения инвестиций и поддержки мероприятий в сфере борьбы с коррупцией.

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За последние 20 лет USAID инвестировало в Украину почти 2 млрд долларов для укрепления и стабилизации экономики, развития демократических структур, утверждения гражданского общества и улучшения в области здравоохранения.

