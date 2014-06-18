Доллар на межбанке снова поднялся до 12 гривень

В среду, 18 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,9500/12,0000 грн/долл. против 11,9000/11,9600 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,2045/16,2765 грн/евро против 16,1285/16,2140 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3540/1,3570.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3459/0,3477 грн/рубль против 0,3428/0,3449 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,5495 (-0,2455).

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,9200/11,9700 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,1700/16,2415 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3424/0,3451 грн/рубль.