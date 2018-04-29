Служба финрасследования: щит или меч для бизнеса

«Количество проверок уменьшится в разы. Я говорил, что будет проводиться серьезная аналитическая работа. Если мы заходим на предприятие - там действительно были подтвержденные риски, факты возможно незаконной деятельности. А так просто заходить - этого не будет. Уже сегодня этого нет", - вот так едва ли ни на каждой встрече с бизнесом первый заместитель главы Государственной фискальной службы Владимир Хоменко ратует за создание нового органа – Службы финансовых расследований, детально презентуя ее концепцию.

Кто войдет в СФР

Согласно концепции, новая структура объединит нескольких служб в единый орган. В частности, речь идет о налоговой милиции, Государственной финансовой инспекции, главном управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины, а также двух подразделениях Министерства внутренних дел - главном управлении по борьбе с организованной преступностью (в части борьбы с экономическими правонарушениями) и департаменте государственной службы борьбы с экономической преступностью.

«Мы устраним дублирование функций правоохранительных органов. Этот процесс не потребует дополнительных расходов, более того, бюджет сохранит деньги за счет сокращения структурных дублеров», - считает Хоменко.

Служба финансовых расследований будет подконтрольна Кабинету министров и подотчетна Верховной Раде. У главы СФР будет три заместителя, в ведомстве будет три категории кадров: сотрудники, служащие и работники.

Из-за объединения трех служб в одну не избежать сокращений. Хоменко это уже анонсировал: 25 тысяч сотрудников – слишком много для новой структуры. «Конечно, такое количество не будет необходимым. Думаю, оно сократится на 50%. Но в то же время мы расширим социальный пакет служащего, увеличив, в том числе, зарплату», - пояснил он.

Что касается полномочий, то Службе финансовых расследований перейдут полностью функции Государственной финансовой инспекции, частично Министерства внутренних дел и Государственной фискальной службы. В частности, среди полномочий СФР: досудебная оперативно-розыскная деятельность в сфере экономических правонарушений, составление протоколов, рассмотрение дел об административных правонарушениях. Служба также будет вносить предложения по формированию государственной политики в сфере финансового контроля, осуществлять некоторые функции таможенного и налогового контроля, принимать меры для минимизации финансовых потерь государства, вести розыск лиц, которые скрываются от следствия и суда за уголовные правонарушения в финансовой сфере.

«Основной риск, о котором нам говорили представители бизнеса, в первую очередь, это – объединение финансового контроля, следственной работы и оперативно-розыскной. Я хочу сказать, что сегодня это объединение существует в Государственной фискальной службе: аудит, оперативно-розыскные и следственные подразделения. Предлагается оперативные подразделения и следственные вывести в новую структуру, а Государственная фискальная служба будет администрировать налоги и сборы», - пояснил Хоменко.

При этом СФР будет иметь право получать информацию от государственных органов, отдельных граждан, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности по вопросам, относящимся к компетенции структуры, а также доступ в качестве пользователя к информационным системам государственных органов, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров. Кроме того, Служба будет самостоятельно создавать информационные системы и вести оперативный учет.

Общественность контролировать СФР сможет посредством общественных советов, которые будут действовать при структуре.

«Мы встречались с Европейской бизнес ассоциацией, Американской торговой палатой, и нам предложили, чтобы был общественный контроль. Мы не против, и считаем, что общественный контроль может осуществлять общественный совет».

«Монстр» или «рыцарь»

На каждой встрече предприниматели внимательно слушают Хоменко, задают вопросы, но с созданием СФР пока не соглашаются. Возможно, свежи еще в их памяти воспоминания о намерении правительства Азарова организовать похожую службу - финансовую полицию. Тогда, чуть более года назад, предполагалось, что она объединит налоговую милицию, финансовую инспекцию, некоторые структуры Министерства внутренних дел и Службы безопасности. Но более всего предпринимателей насторожило то, что подчиняться структура должна была бы непосредственно президенту. Бизнес взбунтовался - правительство «кровосисей» поспешно свернуло проект.

Сейчас бизнес более оптимистически настроен, но все-таки осторожно уточняет: будет ли СФР давить на предпринимателей и как можно защититься от нее?

«Нас интересует, не почувствует ли бизнес давления со стороны такой службы. Потому что мы констатируем - жалоб действительно стало меньше (на чиновников налоговой милиции - УНИАН). Мы можем это утверждать, потому что было заседание комитета, на котором собирались финансовые директоры, главные бухгалтеры компаний. И они отметили, что действительно «кошмарить» стали меньше», - заявила на встрече с представителями крупного бизнеса директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

«Пока бизнес не увидит рычаги защиты от действий сотрудников службы - создание такой службы невозможно», - подчеркнула председатель комиссии Украинского союза промышленников и предпринимателей по вопросам экономической политики Юлия Дроговоз на заседании Совета предпринимателей при Кабмине.

На том же заседании после презентации Хоменко концепции СФР члены Совета предпринимателей выступили с критическими замечаниями по созданию службы. В частности, они считают, что Служба финансовых расследований, которая объединит пять ведомств, в том числе налоговую милицию и подразделения Министерства внутренних дел, будет оказывать давление на бизнес.

«Рядом с новой фискальной службой (созданная вместо Министерства доходов и сборов - УНИАН) мы создадим нового "монстра" в лучших традициях Миндоходов. Бизнес на это согласится? Думаю, нет», - отметил член совета предпринимателей Леонид Рубаненко.

Кроме того, по мнению участников заседания, служба не должна объединять функции аудита и правоохранительной деятельности, так как это дает возможность для дополнительного давления на бизнес.

«Объединение аудита и правоохранительной деятельности в одном органе - недопустимо. Это дает возможность для дополнительного давления», - подчеркнул член совета предпринимателей при Кабмине Ярослав Романчук.

Вместе с тем, члены совета и представители бизнес-ассоциаций активно поддержали идею повышения заработной платы сотрудникам такой службы, чтобы «чужие деньги служащих не интересовали».

СФР – чье лобби

Создание Службы финансовых расследований все еще находится в подвешенном состоянии. Как сообщили в пресс-службе Хоменко, в течение недели пройдет еще несколько встреч с общественностью, представителями бизнес-ассоциаций и предпринимателями, по результатам которых будет подан отчет премьер-министру.

Если бизнес все-таки поддержит идею создания СФР, что весьма трудно представить, в Верховную Раду будет внесен законопроект «Об основах предотвращения и борьбы с экономическими правонарушениями и осуществления финансового контроля», предусматривающий создание такой структуры. После чего Кабинет министров примет соответствующие нормативные акты. В планах разработчиков концепции – завершить процедуры до конца 2014 года, а в 2015 - продолжить совершенствование нормативно-правовой базы деятельности СФР.

Что интересно, о новой структуре говорит исключительно курирующий ее создание Хоменко, в то время как новоназначенный глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус пытается стоять «в сторонке». На просьбу журналистов прокомментировать инициативу, Билоус ответил: «Это не ко мне вопрос, это - к Хоменко».

Дарья Андреева (УНИАН)