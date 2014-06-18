Глава Нацбанка Кубив написал заявление об отставке

Глава Национального банка Украины Степан Кубив 18 июня написал заявление об отставке.

«Прошу удовлетворить просьбу отставки с должности главы Национального банка Украины в связи с намерением продолжить публичную политическую деятельность для полного и бескомпромиссного внедрения в жизнь ценностей Майдана и ожиданий украинского народа – строительства свободного и успешного украинского государства», - сказано в копии заявления главы НБУ на его странице в Фейсбуке.

Как сообщал УНИАН, 18 июня президент Украины Петр Порошенко внес в Раду проект постановления об увольнении с должности главы НБУ Степана Кубива, назначенного руководителем Нацбанка 24 февраля.

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Порошенко также предложил Верховной Раде назначить известного инвестбанкира Валерию Гонтареву на пост главы Национального банка.