ГПУ расследует факт выведения Арбузовым средств в оффшоры

Генеральная прокуратура Украины заблокировала в украинских банках активы и открыла уголовное производство в отношении бывшего председателя НБУ, экс-первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова по факту выведения им в оффшорные зоны бюджетных средств с последующим возвращением в Украину в качестве якобы иностранных инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель и.о. генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

По его словам, не все бывшие власть предержащие, в отношении которых сегодня ведутся уголовные производства, выводили из Украины бюджетные средства на счета иностранных банков, есть и такие, кто аккумулировал эти средства в Украине.

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«13 июня Главное следственное управление зарегистрировало уголовное производство в отношении бывшего председателя Национального банка, бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и заблокировало счета, где находятся эти бумаги в банках Украины», - сказал Баганец.

«Только вдумайтесь, - продолжил он, - эти деньги, которые были украдены в Украине, выведены за границу на счета оффшорных компаний, которые относятся к его сфере влияния, затем введены в Украину в качестве иностранных инвестиций. На них купили облигаций государственного займа под 9% дисконта. Только в долларовом эквиваленте арестованы облигации государственного займа на сумму 1 млрд 800 млн долларов США и на 1 млрд 200 млн грн».