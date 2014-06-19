Австралия расширила список санкций против России, ввела в него лидеров непризнанных ДНР и ЛНР

Австралия ввела санкции еще против 50 россиян и 11 компаний из-за ситуации в Украине.

Читайте такжеАвстралия расширила санкции против России Об этом сообщает пресс-служба МИД Австралии, передает «Газета.Ru».

Санкции введены в отношении советника президента РФ Сергея Глазьева, главы Совфеда Валентины Матвиенко, сенатора Андрея Клишаса, спикера Госдумы Сергея Нарышкина, депутатов Елены Мизулиной и Алексея Пушкова, вице-премьеров Дмитрия Рогозина и Дмитрия Козака, помощников президента РФ Владислава Суркова, Владимира Кожина и Андрея Фурсенко, главы администрации президента РФ Сергея Иванова, первых замглавы администрации Кремля Вячеслава Володина и Алексея Громова, и.о. главы Крыма Сергея Аксенова, бизнесменов Юрия Ковальчука, Аркадия, Бориса Ротенбергов, Геннадия Тимченко, главы РЖД Владимира Якунина, а также ряда лидеров непризнанных ДНР и ЛНР.

В этот список также попали Банк Россия, ИнвестКапиталБанк, СМП-банк, ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Авиа Групп Норд", Стройтрансгаз групп, Волга-Групп, Черноморнефтегаз, а также другие компании и лица.

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