ФРС США сократила объем программы количественного смягчения

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США принял решение сократить объем выкупа гособлигаций и ипотечных бумаг c $45 млрд в месяц до $35 млрд.

С июля американский ЦБ уменьшит покупки US Treasuries с $25 млрд до $20 млрд в месяц, ипотечных бумаг — с $20 млрд до $15 млрд в месяц.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора, также отмечается, что базовая процентная ставка была сохранена на уровне 0–0,25% годовых.

Читайте такжеГлава ФРС США уверила, что программа сворачивания скупки активов будет идти «умеренными темпами»ФРС существенно понизила прогноз роста американской экономики на 2014 г. до 2,2% с прогнозировавшихся в марте 2,9%, хотя ФРС подчеркивает, что оптимистично смотрит на развитие экономики США.

Прогноз по инфляции сохранен в диапазоне 1,5-1,7%. Прогноз по безработице изменен — по мнению ФРС, она составит 6,05% в 2014 г., в мартовском прогнозе была цифра 6,2%.

Читайте такжеСША расширили санкции против российских компанийПрограмма ФРС, известная как «третье количественное смягчение», или QE-3, была принята на заседании ФРС в сентябре 2012 года. Она предусматривала выкуп облигаций на $40 млрд в месяц и не имела определенных сроков, за что получила второе название — «бесконечное количественное смягчение». ФРС США начала сворачивать программу количественного смягчения на 10 млрд долл. в месяц с декабря 2013 года.