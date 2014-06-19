Аргентина согласилась на переговоры с инвесторами, требующими погашения госдолга

Об этом сообщил на состоявшихся в среду слушаниях в суде Нью-Йорка представляющий интересы аргентинского правительства адвокат Кармин Боккуззи, передает ИТАР-ТАСС.

"Мне сообщили, что представители правительства прибудут сюда на следующей неделе для проведения переговоров с теми, кто не участвовал в реструктуризации, с целью урегулирования ситуации", - сказал Боккуззи. Ранее аргентинские власти указывали, что не пойдут на переговоры с инвесторами.

18 июня вступило в силу решение нью-йоркского суда, обязывающее Аргентину в полном объеме расплатиться с инвесторами, не принявшими условия реструктуризации ее госдолга.

В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93% своего госдолга на сумму 100 млрд долларов. Владельцам дефолтных облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70% к первоначальной стоимости. Однако владельцы остальных 7% долговых бумаг на списание не согласились и требуют 100-процентного погашения задолженности. Преимущественно речь идет о спекулятивных инвестиционных фондах, которые после крупнейшего в истории дефолта 2001 года практически за бесценок скупили облигации государственного долга Аргентины.

В ноябре 2012 года нью-йоркский судья Томас Гриеса встал на защиту интересов этих кредиторов и обязал Аргентину выплатить нескольким хедж-фондам 1,5 млрд долларов. Это привело к угрозе технического дефолта по отношению к остальным кредиторам, поскольку американский судья постановил, что Буэнос-Айрес не должен осуществлять другие платежи, если не собирается рассчитываться с теми, кто не согласился с условиями реструктуризации.

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Правительство Аргентины заявило, что не может в полном объем заплатить спекулятивным фондам, так как остальные инвесторы также могут потребовать оплату задолженности. В этом случае речь может идти о выплате 15 млрд долларов, что составляет более половины резервов центрального банка страны. Не говоря уже о том, что 93% кредиторов, согласившихся с реструктуризацией, также могут обратиться в суд и потребовать более выгодных условий.

В 2013 году апелляционный суд в Нью-Йорке поддержал решение судьи Гриесы, однако приостановил его вступление в силу до рассмотрения апелляции аргентинских адвокатов, направленной в Верховный суд США. В понедельник, 16 июня, Верховный суд отказался рассматривать это дело, что позволило в среду апелляционному суду снять свой запрет. Таким образом, решение Гриесы вступило в силу.

По словам министра экономики страны Акселя Кисильофа, к 30 июня Аргентина должна в соответствии с планом выплатить 900 млн долларов по реструктурированному долгу. Однако решение американского суда обязывает Буэнос-Айрес заплатить до конца июня в качестве первоначального взноса еще 907 млн долларов кредиторам, не принявшим условия реструктуризации.

