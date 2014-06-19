Отток капитала из России за пять месяцев достиг $80 млрд

Отток капитала из РФ за пять месяцев 2014 года достиг 80 млрд долларов, за апрель-май - 15 млрд долларов. Об этом, передает ПРАЙМ, сообщил журналистам министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Читайте такжеАвстралия расширила список санкций против России, ввела в него лидеров непризнанных ДНР и ЛНР"У меня нет точных данных, есть оценки - это примерно 15 млрд долларов /отток/ за апрель - май 2014 года. То есть, мы выходим на уровень где-то под 80 млрд долларов за 5 месяцев 2014 года", - сказал министр. Улюкаев добавил, что с учетом операций по валютным свопам отток за 5 месяцев оценивается в сумму чуть более 60 млрд долларов.

Читайте такжеСША расширили санкции против российских компанийПо его словам, в июне Минэкономразвития РФ ожидает небольшой приток, прогноз по итогам года остается прежним - отток на уровне около 90 млрд долларов.

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