Межбанк открылся долларом по 11,99 гривень
Котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,2090/16,3340 грн/евро
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 11,9000/11,9900 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,2090/16,3340 грн/евро.
Цены на российскую валюту поднялись – 0,3473/0,3499 грн/рубль.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3622/24 (среда - 1,3544/46).
В среду Нацбанк на рынок не выходил.
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Как сообщал УНИАН, в среду, 18 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,9500/12,0000 грн/долл. против 11,9000/11,9600 грн/долл. на 12:00.