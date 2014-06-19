Межбанк открылся долларом по 11,99 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 11,9000/11,9900 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,2090/16,3340 грн/евро.

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3473/0,3499 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3622/24 (среда - 1,3544/46).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Читайте такжеГлава Нацбанка Кубив написал заявление об отставке

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,9500/12,0000 грн/долл. против 11,9000/11,9600 грн/долл. на 12:00.