Фонд гарантирования вкладов получит от Нацбанка 4,2 млрд гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц получит у Национального банка Украины краткосрочный кредит в размере 4,2 млрд грн для покрытия временного дефицита средств на выплату возмещения вкладчикам банков-участников Фонда, сообщается на сайте Фонда.

Также отмечается, что 17 июня Верховная Рада приняла изменения к закону о госбюджете на 2014 год относительно финансовой поддержки Фонда гарантирования вкладов, в рамках которых правительство имеет право выпускать облигации внутреннего госзайма сверх установленных объемов и обменивать на финансовые векселя, выданные Фондом, что позволит пополнить его средства.

В сообщении подчеркивается, что Фонд гарантирует возмещение средств по вкладу в банке каждому вкладчику, и финансовых ресурсов достаточно для обеспечения таких гарантий. В частности, на 1 июня средства Фонда составляют 6,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, с начала года Фонд гарантирования вкладов вводил временную администрацию в 11 банков, в том числе 2 крупных банка - «Брокбизнесбанк» и «Форум», а также «Старокиевский банк», «Меркурий», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Реал Банк», банк «Даниэль». В настоящее время в банках «Брокбизнесбанк», «Меркурий», «Форум», «Реал Банк» и банк «Даниэль» проводится процедура ликвидации.

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Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

Объем средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц сократился в апреле на 6% - до 7,442 млрд грн.