Рада назначила Гонтареву главой Нацбанка вместо Кубива

Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с поста главы Национального банка Украины и назначение на этот пост Валерии Гонтаревой.

Как передает корреспондент УНИАН, за решение об увольнении Кубива проголосовали 302 народных депутата, за решение о назначении Гонтаревой – 349 народных депутатов из 389, зарегистрированных в сессионном зале.

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Во время выступления в ВР Гонтарева, в частности, отметила, что 20 лет посвятила развитию финансового рынка и рынка капитала в Украине, а последние 7 лет руководила компанией, которая стала лидером на рынке облигаций.

Она выразила мнение, что опыт финансового рынка поможет ей на этом посту.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов выразил надежду, что Гонтарева в ближайшее время сможет доложить в ВР о перспективах работы Нацбанка, стабилизации финансовой и банковской систем.