Рада поддержала законопроект о свободной экономической зоне Крыма

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины (№4032а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 241 народный депутат из 330, зарегистрированных в сессионном зале. Кроме того, депутаты поддержали предложение о сокращенном сроке подготовки законопроекта ко второму чтению.

В законопроекте отмечается, что этот закон является специальным законом, который вводит свободную экономическую зону Крыма, определяет особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной части территории Украины согласно статье 13 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», а также регулирует другие аспекты правовых отношений между физическими и юридическими лицами, которые находятся на территории СЭЗ Крыма и за ее пределами.

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Главной целью этого закона является предоставление социально-экономических стимулов для роста инвестиционной активности, развития туристической инфраструктуры и увеличения трудовой занятости граждан в пределах СЭЗ Крыма; повышение роли территориальных общин Крыма и города Севастополя при решении повседневных вопросов их жизни; предотвращение сокращения трудовой занятости граждан Украины и падения их доходов в результате введения в Автономной Республике Крым и городе Севастополь репрессивных экономических систем других стран на протяжении срока их временной оккупации.

Так, СЭЗ Крыма вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: АР Крым и город Севастополь.

Кроме того, в частности, определяется, что СЭЗ Крыма вводится на 10 полных календарных лет, начиная с даты вступления в силу данного закона.

Срок действия СЭЗ Крыма может быть сокращен по закону Украины, который вступает в силу через 12 календарных месяцев, следующих за месяцем принятия такого закона Украины.